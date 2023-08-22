Игнат об истребителе Gripen: сейчас идет тестирование и изучение всех возможностей

"Был визит президента Украины и командующего Воздушными силами ВСУ в Швецию. Где Николай Олещук принял решение все же изучить этот вопрос глубже. Он оставил двух специалистов, пилотов, которые могут сделать определенный анализ и выводы относительно того, может ли этот самолет стать на вооружение Воздушных" сил", - рассказал Игнат.

Также, по его словам, необходимо оценить, какие нужно проводить для этого самолета мероприятия и обучение и сколько понадобится украинским пилотам времени, чтобы овладеть этой техникой.

"Ну есть идет сейчас тестирование, изучение этих возможностей для того, чтобы Украина, возможно, в перспективе имела еще один самолет на вооружении. Возможно, это будет тот самый Gripen. Ну пока Швеция заявила, что не планирует передавать эти истребители. Но все же сегодня нет, а может завтра и да...", - отметил спикер.

Однако Игнат подчеркнул, что сейчас основным самолетом, который необходим Украине, остается F-16.

Истребители Gripen

Недавно правительство Швеции разрешило украинским летчикам пройти обучение на шведском истребителе JAS 39 Gripen. Также пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным с учетом универсальности. Несмотря на то, что он формально относится к классу истребителей, его задумывали как многоцелевой самолет, способный выполнять разные задачи.

В Офисе президента Украины сообщили, что передачу Украине шведских истребителей Gripen нужно будет согласовывать с другими странами, как и с поставками F-16.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеции нужны истребители Gripen для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в НАТО еще не завершена. Однако он не исключил передачу Украине истребителей в будущем.