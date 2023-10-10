Игнат на примере событий в Израиле объяснил, может ли Россия истощить ПВО Украины

Полковник обратил внимание на данные статистики по российским воздушным атакам по городам Украины.

"Они атакуют нас фактически каждый день разными типами (вооружения - Ред.). А что касается ракет и "Шахедов" - то было около сотни. Такой показатель был в прошлом году, кажется. И здесь перегрузка она на одном локальном городе", - отметил он.

Игнат в этом контексте указал на существенные различия размеров площади территории Украинского и Израильского государств.

"Если Израиль - это фактически одна украинская область, то обычно туда можно запустить тысячи средств воздушного нападения. Это не только ракеты - я думаю, что средства РСЗО в основном "работали" по Израилю. Также были и беспилотники разных типов ну и, может быть, какие-то ракеты", - сказал представитель ВС ВСУ.

По словам офицера, при массированных воздушных ударах возникает риск "перегруза" для многих систем ПВО.

"Поэтому "Железный купол" понятно, что это крутая система, которая действительно может перехватывать даже РСЗО врага. Но если просто массированный удар в несколько тысяч, то понятно, что сбить все не удастся", - отметил Игнат.

Также он подчеркнул, что в украинских реалиях российские оккупанты при воздушных ударах применяют разные типы вооружения на разных направлениях.

"Территория больше, а соответственно будет и рассредоточено больше. То, что враг наносит удары и пытается поразить объекты, но и истощение ПВО также имеет место. Мы тратим тоже свои средства. Имеется в виду боекомплект в сбыт этих целей и враг тоже это прекрасно понимает", - сказал полковник.

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила о том, что войска РФ при воздушных атаках по территории Украины довольно часто используют сложные траектории направления "Шахедов" - так враг надеется истощить силы и средства ПВО ВСУ.

Напомним, что утром 7 октября при масштабной атаке ХАМАС со стороны Сектора Газа полетели ракеты на Израиль. Террористы атаковали с суши, воздуха и моря. Вечером в тот же день израильские военные сообщили о том, что по стране боевики выпустили более 3500 ракет.