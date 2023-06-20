Игнат объяснил размещение российского ракетного комплекса "Бал" в Брянской области

"Очевидно, если бы были пуски, уже об этом было известно. Пока мы имеем эту угрозу и, соответственно, реагировать на эти угрозы нужно. Я думаю, что руководство высшее военное имеет уже определенные варианты противодействия и этой угрозе", - сказал Игнат.

По его словам, этот комплекс не единственное, что имеет враг. Враг сегодня использует все имеющиеся силы и средства для того, чтобы наносить удары по нашим позициям по позициям наших войск, прежде всего, проводит активную воздушную разведку по всей линии разграничения и по всей линии фронта.

"Скажем так, очень многие беспилотники следят за передвижением наших войск. Противник использует постоянно истребительную авиацию. Это СУ-35 прежде всего для того, чтобы наносить удары управляемыми авиабомбами", - сказал он.

Игнат сообщил, что противник применяет эти типы вооружения. В частности, комплекс "Бал" с севера предназначен для уничтожения кораблей.

"Прежде всего так это говорит о том, что у противника есть определенный дефицит ракет, ракет "Калибр", ракет Х-101, Х-555, ракет "Искандер", ракет "Кинжал". Это как альтернатива, как замена высокоточного и дальнобойного оружия, могут использоваться и те комплексы, которые имеются в наличии, и ракеты к ним непосредственно", - добавил он.