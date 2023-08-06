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Игнат объяснил, почему удары россиян по украинским аэродромам не дают результатов

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские удары по украинским аэродромам неэффективны. Украинская авиация успевает передислоцироваться до обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он прокомментировал вчерашний обстрел аэродрома в Староконстантине в Хмельницкой области.

"Не впервые атакуется этот аэродром. Там штатное место базирования бригады тактической авиации. Но авиация у нас довольно мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства. Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию", - сказал спикер.

Игнат объяснил, что украинская авиация при обстреле работает по протоколу. Поэтому еще до атак самолеты передислоцируют на другие аэродромы.

Атака на Хмельницкую область

Напомним, вчера вечером и этой ночью российские оккупанты массированно обстреляли Украину. Оккупанты применили морские и авиационные крылатые ракеты, "Кинжалы" и дроны-камикадзе.

Хмельницкая область вчера трижды обстреливалась врагом, в том числе аэродром в Староконстантинове. Известно, что в результате атаки повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и элеватор.

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