Игнат объяснил, почему РФ уже вторую ночь подряд использует небольшое количество ракет

"У них (россиян, - ред.) есть свои определенные задачи, цели, объекты, которые они пытаются поразить и уничтожить. В этот раз на Полтавщине. Это гражданский объект, а туда направили ракеты с Черного моря", - сказал Игнат.

По его словам, враг постепенно методично удерживает Украину и Силы обороны в напряжении, уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру.

"Мы видели это с портами в Одесской области и других регионах. Зерно и другая продовольствие. Вот и лицо России, которая устроила здесь не один голодомор. Сейчас она продолжает эту работу. В прошлом году это была энергетика. А сейчас уже продовольственный сектор", - отметил спикер.

Игнат подчеркнул, что РФ пытается уничтожать нашу экономику и таким образом влиять на психологическое состояние украинцев.

Обстрел Украины 28 августа

В ночь на 28 августа войска РФ снова атаковали территорию Украины крылатыми ракетами. Воздушная тревога была объявлена сначала на юге, а потом почти по всей стране.

В Полтавской области есть разрушение промышленного объекта, а в Кривом Роге пострадали частные дома.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ночью россияне применили тактику, похожую на прошлый удар, на сутки раньше, когда воздушные цели противника часто маневрировали.

Добавим, в ходе ночной атаки силам ПВО удалось сбить четыре российские ракеты.