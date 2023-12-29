Игнат о массированной атаке на Украину: летело все, кроме "Калибров"

"Враг нанес массированный ракетный удар разными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, видимо "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор еще находятся на наших радарах, еще западная часть Украины. Далее видим применение "шахедов". Также летели с юго-восточного направления, применяли ракеты Х-22 или Х-32", - рассказал он.

По словам Игната, около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 были применены.

"По предварительной информации, ракеты Х-101, Х-555. Собственно мы видим, что действительно мощный враг нанес удар. Есть сбития. К сожалению есть и пострадавшие", - констатировал спикер.

Что было мишенью?

По словам Игната, мишенью врага была вся Украина.

"Мишенью была Украина, потому что столько красного на наших мониторах (красное - вражеские цели, - ред.) очень давно не было видно. Карта фактически вся была в воздушных целях врага - по всем областям, по всем направлениям", - сказал он, отметив, что оккупанты сначала провели разведку боем дронами, а затем запустили ракеты разных типов.

Обстрел Украины

Россия сегодня, 29 декабря, массированно атаковала Украину. В четырех крупных городах Украины в результате атаки горят дома. Только, к примеру в Харькове насчитали 22 взрыва, 8 человек ранены, один погиб. Также много пострадавших и в Киеве. Подробнее о последствиях этого массированного удара - в материале.

Кроме того, ночью 29 декабря в очередной раз атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела есть попадания в объект инфраструктуры в Одесском районе, а также в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. В общей сложности РФ выпустила 22 "шахеда", 18 из которых были сбиты.