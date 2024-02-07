Игнат об атаке: ракеты маневрировали в западных областях и к польской границе

Спикер отметил, что были пуски ракет из Каспия, в частности с бомбардировщиков Ту-95, также были пуски ракеты с самолетов Ту-22М3 из разных направлений и другим ракет, летевшим по баллистической территории.

Игнат добавил, что вражеские ракеты маневрировали в западных областях и к польской границе, и в обратном направлении.

"Ракета программируется накануне удара. Она долетает до определенного места, куда ей назначено, делает поворот, который тоже заложен в программировании, влево-вправо, меняет курс. Таким образом, может десятки раз менять курс. Долетели фактически до Самборского района (Львовской области, - ред.), это не так далеко до границы с Польшей, дальше повернула на львовское направление, затем снова свернула в направлении Тернопольской области. Такие маневры проводились в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях", - сказал спикер.

Что известно о массированной атаке

Сегодня утром оккупанты выпустили ракеты по Украине из стратегической авиации. Известно, что россияне еще с вечера выпустили 15 дронов, а затем были пуски 49 ракет разных типов. Наша противовоздушная оборона сбила в общей сложности 44 вражеских цели.

На фоне ракетной атаки Польша поднимала авиацию в небо.

В Киеве с утра звучали взрывы, город атаковали ракеты. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети. В результате атаки есть пострадавшие.

Николаев оказался сегодня под ударом беспилотников и ракет. Там повреждено не менее 20 домов, есть жертва.

Также Львовскую область атаковали ракеты. В Дрогобыче "прилет" в промышленный объект.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.