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ІД взяла відповідальність за вибух біля госпіталю в Кабулі

Автор: Анна Полисученко

Бойовики ІД взяли на себе відповідальність за вибух біля госпіталю в Кабулі. У столиці Афганістану у вівторок 2 листопада сталися два потужні вибухи біля військового госпіталю Сардар Мохаммад Дауд Хан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

В результаті трагедії загинули близько 15 осіб, а також постраждали ще 34.

Один з медиків госпіталю, який встиг врятуватися, повідомив, що спочатку пролунав один вибух, а потім почалася стрілянина. Далі пролунав ще один, більш потужний вибух.

Раніше ми писали, що у Кабулі прогриміли вибухи біля госпіталю, є загиблі.

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КабулАфганистанІДІЛ