IFC планирует одобрить кредитный пакет для Украины на 2 млрд долларов

Подразделение Всемирного банка по частным инвестициям обсудит пакет поддержки Украины в размере 2 млрд долларов на заседании совета директоров в декабре, сообщила региональный менеджер по Украине Международной финансовой корпорации (IFC) Лиза Кестнер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

IFC рассчитывает покрыть половину поддержки, которая, как ожидается, будет предоставлена в течение следующих 18-24 месяцев, от доноров, сказал Кестнер, выступая на Украинской инвестиционной конференции в Лондоне.

Выступая на той же панели, Маттео Патроне, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сказал, что он ожидает, что к концу года объем кредитов, предоставленного организацией Украине, достигнет 1,5 млрд евро.

Патроне также сказал, что кредитор работает над большим пакетом ликвидности. "Нам нужно сосредоточиться на том, что произойдет в следующие 12-15 месяцев, чтобы убедиться, что мы выиграем войну на экономическом фронте", - сказал Патроне на мероприятии.