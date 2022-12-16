IFC поддержала финансирование украинского бизнеса на 2 млрд долларов, - Минэкономики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

По информации первого вице-премьер-министра, министра экономики Юлии Свириденко, основные направления реализации этой программы - торговое финансирование для украинских банков, агросектора и предпринимателей малого и среднего бизнеса.

"Очень важен тот факт, что руководство корпорации поддержало предложение разрешить IFC работать с государственными компаниями. Это сделано как исключение для Украины. В целом же IFC практически запрещена работа с госкомпаниями", - подчеркнула Свириденко.

Кроме того, как отметила министр, Совет директоров IFC одобрил два отдельных проекта для частного сектора: для французской компании EnVivo, имеющей агробизнес в Украине, а также страхование военных рисков (через MIGA) для "Райффайзен банка".

"Ожидается, что такое финансирование мобилизует частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, приобщая к финансовому консорциуму коммерческие банки и другие МФО. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, может составить более 6 млрд долларов", - констатировала Свириденко.