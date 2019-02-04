IFC починає процедуру входження до капіталу державного "Укргазбанку"

Приватизація банку відбудеться в короткостроковій перспективі

Международная финансовая корпорация (IFC), Министерство финансов и государственный АБ "Укргазбанк" начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как напомнили в пресс-службе, трехсторонний Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации (продажи) банка был подписан в ноябре 2017 года.

Согласно меморандуму, IFC (группа Всемирного банка) способствовала "Укргазбанкe" в укреплении корпоративного управления, обеспечении его операционной независимости и дальнейшем совершенствовании устойчивой банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности.

"Это важный этап реализации Основ стратегического реформирования государственного банковского сектора, разработанных Минфином совместно с международными финансовыми институтами. Вхождение IFC в капитал "Укргазбанка" станет мощным сигналом для международных инвесторов и будет способствовать дальнейшему развитию банковской системы в целом", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, в 2017 году Украина и Всемирный банк подписали меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации государственного "Укргазбанка".

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года заместитель министра финансов Юрий Гелетий заявил, что национализированный "Укргазбанк" будет приватизирован до 2020 года.