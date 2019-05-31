В Єрусалимі терорист з ножем напав на перехожих, є поранені

В Єрусалимі (Ізраїль) терорист з ножем напав на перехожих біля Дамаських воріт в Старому місті, у результаті поранення отримали дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Ізраїлю".

Повідомляється, що вранці 31 травня невідомий з ножем напав на чоловіка віком близько 50 років і важко поранив його. Його доставили в лікарню з пораненнями верхньої частини тіла. Після першого нападу терорист на сходах синагоги "А-Хурва" поранив 16-річного підлітка. Хлопчика госпіталізували з ушкодженнями легкої ступеня.

Після цього нападник спробував поранити поліцейського, проте його знешкодили. Повідомляється, що у зв'язку з закінченням Рамадану в Єрусалимі посилено наряди поліції, проте озброєному терористу вдалося потрапити до Старого міста. За даними поліції, нападником виявився 19-річний житель палестинських територій.

Фото: місце нападу в Єрусалимі (прес-служба поліції Ізраїлю)

Нагадаємо, минулого тижня ізраїльські військові застосували силу під час протестів на кордоні Сектора Газа, в результаті чого майже два десятки палестинців отримали поранення.

Зазначимо, раніше Ізраїль і ХАМАС домовилися про піврічне перемир'я в секторі Газу.