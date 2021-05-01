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В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Автор: РБК-Україна

В Єрусалимі у храмі Гробу Господнього відбулася церемонія сходженя Благодатного вогню. Він буде переданий в усі куточки світу.

Трансляція велася в YouTube.

Цього року до церемонії допустили 2,5 тисячі вірян. Однак умовою стала наявність у них сертифікатів, які підтверджують вакцинацію від коронавіруса.

Церемонія проходить у тому місці, де за переказами був похований Ісус Христос. На місці поховання розташований храм Воскресіння Христового.

Відзначимо, що жодного разу не було випадку в історії, коли б Благодатний вогонь не сходив на Землю перед Великоднем.

Вогонь передають вірянам та представникам християнських конфесій, які розвозять його по світу

Раніше предстоятель ПЦУ Єпіфаній заявив, що Благодатний вогонь в Україні може прибути вранці в неділю, 2 травня, і його обов'язково поширять по Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як будуть працювати храми на Великдень в умовах карантину.

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