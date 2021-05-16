У Єрусалимі автомобіль в'їхав у натовп, є постраждалі

У Східному Єрусалимі сьогодні автомобіль протаранив натовп. Теракт стався біля Дамаських воріт у районі Шейх-Джарра, у результаті нього постраждали шість поліцейських.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Місцева поліція інформує, що травми отримали декілька людей. Наразі відомо про 6 постраждалих поліцейських.

Постраждалих госпіталізували. Стан одного з них оцінюють як середньої тяжкості, а інших - як легкий.

Теракт стався за декілька годин до початку масових заходів з нагоди юдейського свята Шавуот.

Водія, який скоїв наїзд, правоохоронці "знешкодили". На місці події перебувають рятувальники та медики.