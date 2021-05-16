ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

Новина українською →
Иерусалим, Воскресенье 16 мая 2021 18:20
В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие Фото: в Иерусалиме автомобиль въехал в толпу (скриншот видео)
Автор: Юлия Струк

В Восточном Иерусалиме сегодня автомобиль протаранил толпу. Теракт произошел у Дамасских ворот в районе Шейх-Джарра, в результате него пострадали шесть полицейских.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Местная полиция сообщает, что травмы получили несколько человек. Известно о 6 пострадавших полицейских.

Пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести, а других - как легкое.

Теракт произошел за несколько часов до начала массовых мероприятий по случаю иудейского праздника Шавуот.

Водителя, совершившего наезд, правоохранители "обезвредили". На месте происшествия находятся спасатели и медики.

Напомним, вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели. В результате несколько человек погибли, десятки были ранены.

Как писало РБК-Украина, Организация исламского сотрудничества, состоящая из 57 стран, созвала чрезвычайное заседание из-за боевых действий между Израилем и движением ХАМАС в Секторе Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС выпустил 2900 ракет по территории государства.

Мы также сообщали, что сегодня состоится экстренное заседание Совбеза ООН по поводу обострения конфликта в Израиле.

На прошлой неделе в Израиле снова разгорелся конфликт с палестинскими группировками, действующими на территории Сектора Газа. Ежедневно стороны конфликта обмениваются обстрелами, в результате чего погибают гражданские. Читайте подробнее в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире пострадавшие Иерусалим Теракт
NEWS
В Луганской области боевики разрушили кладбище с помощью военной техники
В Луганской области боевики разрушили кладбище с помощью военной техники
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт