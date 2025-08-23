Иерарху Православной церкви в США пришлось извиняться из-за встречи с Путиным на Аляске

Обращение церковного иерарха опубликовали еще 22 августа. В нем сказано, что архиепископ хочет принести "искренние извинения" всем, кого задела его встреча с российским диктатором Путиным.

По словам Алексия, многие упрекнули его, что он встретился с Путиным, но не попросил того согласиться на мир в Украине.

Архиепископ заявил, что встреча не имеет ничего общего с официальной позицией ПЦ в США. Церковь неоднократно осуждала российское вторжение в Украину и эта позиция остается неизменной.

"Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал", - добавил он.

Отдельное заявление опубликовал настоятель Православной церкви в Америке митрополит Тихон. Он сказал, что архиепископ Алексий встретился с Путиным исключительно по своей инициативе, без благословения Синода. Тихон подтвердил, что его церковь осуждает войну и призывает к ее прекращению.