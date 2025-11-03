ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

"Идут впереди первых": в Генштабе поздравили воинов с Днем инженерных войск

Понедельник 03 ноября 2025 13:11
"Идут впереди первых": в Генштабе поздравили воинов с Днем инженерных войск В Украине отмечают День инженерных войск (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Сегодня, 3 ноября, в Украине отмечают День инженерных войск. По этому случаю Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал обращение, в котором поблагодарил военных инженеров за их мужество, профессионализм и самоотверженную службу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Инженерные подразделения идут впереди первых

День инженерных войск в Украине отмечают с 1999 года, с тех пор как праздник утвердили соответствующим Указом президента Украины.

В Генштабе рассказали, что именно инженеры часто первыми выходят под огонь врага.

"Во время Харьковской и Курской операций именно они, рискуя жизнью, пробивали проходы в минных полях, через которые потом шли штурмовые и пехотные подразделения. Мир узнал о смелых, героических, а главное - четко организованных и осуществленных украинских наступательных операциях", - подчеркнули в Генштабе.

Герои, которые возвращают мирную жизнь

Инженерные войска выполняют широкий спектр задач - от создания минно-взрывных заграждений и возведения фортификаций до разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов.

"Вместе с приходом военных инженеров в деоккупированные населенные пункты возвращается мирная жизнь", - отмечается в обращении.

Вечная слава рыцарям-инженерам

В Генштабе также почтили память погибших военных инженеров, которые отдали жизнь за Украину.

"Вспомним всех военнослужащих инженерных войск ВС Украины, которые положили свои жизни в войне с проклятыми российскими оккупантами. Вечная память и вечная слава рыцарям-инженерам!" - говорится в сообщении.

В завершение в Генштабе поблагодарили военных инженеров за службу народу, профессионализм и преданность.

"Спасибо вам за служение украинскому народу, профессионализм и самоотверженность!" - говорится в обращении.

День інженерних військ

Эмблема инженерных войск ЗСУ (фото: Википедия)

Ранее мы делились историей нацгвардейца, который перенес 25 операций, но не потерял оптимизм.

Читайте также 4 истории украинских защитников об их боевом опыте на линии фронта.

