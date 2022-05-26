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Йдуть запеклі бої. Російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ

Фото: російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові ведуть інтенсивні бої з російськими окупантами в Харківській області. Найгарячіше зраз - на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської області Олега Синєгубова.

"Росіяни намагаються там покращити тактичне положення в районі міста Ізюм та відновити наступ на Слов’янськ", - каже він, додаючи, що ЗСУ утримують зайняті рубежі та не дають ворогу здійсните задумане.

За словами очільника регіону, Росія постійно обстрілює Харків та область.

"За минулу добу у Харкові зафіксований обстріл в районі П’ятихаток, постраждав 62-річний чоловік", - додав Синєгубов.

Крім того, за його словами, зазнала обстрілів Балаклія.

"10 людей, серед яких 9-річна дитина, поранені. Загинули 2 людей: чоловіки 64 та 82 років. Вивезти з Балаклії до Харкова вдалося тільки 9-річну дівчинку, вона у стабільно тяжкому стані. Інших пацієнтів госпіталізували до Куп’янської ЦРЛ", - пояснює голова області.

Також російські окупанти обстріляли Циркуни, горіли житлові будинки, 1 постраждалий. Також 1 постраждалий внаслідок обстрілу Чугуївського району.

"Зранку знову обстріляли Золочівську громаду та Слатине, Дергачівської громади - 2 поранених", - резюмує очільник.

Як повідомлялося, у Холодногірському районі Харкова невідомий обстріляв мікроавтобус. Загинуло двоє людей.

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Харків