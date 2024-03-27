"ИГИЛ остается мощной угрозой". Госсекретарь США прокомментировал теракт в Подмосковье

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал теракт в торговом центре Крокус Сити Холл в Подмосковье. По словам Энтони Блинкена, событие стало напоминанием о том, что ИГИЛ все еще остается мощной угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.