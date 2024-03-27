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Госдеп США ответил на попытки россиян притянуть Украину к теракту в Подмосковье

Вашингтон, Среда 27 марта 2024 09:34
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Госдеп США ответил на попытки россиян притянуть Украину к теракту в Подмосковье Фото: спикер Госдепа США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США отвергают версию россиян о якобы причастности Украины к теракту в Подмосковье. То же касается обвинений США и Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепа США Мэтью Миллера во время брифинга.

"Итак, во-первых, это просто неправда. Мы четко дали понять, что нет никаких доказательств причастности Украины к этому, потому что Украина к этому не имеет отношения", - сказал он.

Миллер добавил, что обвинение Украины со стороны российских официальных лиц, в том числе диктатора Владимира Путина, является "лишь пропагандой для оправдания их продолжающейся агрессии против Украины".

Что известно о теракте

Вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.

Ответственность за теракт взяла группировка ИГИЛ. Несмотря на это, россияне пытаются "повесить" теракт на Украину. Так, диктатор Владимир Путин заявил, что террористы якобы хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".

Накануне глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина стоят за терактом в Подмосковье.

При этом, по данным Bloomberg, окружение Путина не верит в его теорию о связи Украины и теракта под Москвой.

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