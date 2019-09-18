Ідею продавати SIM-карти за паспортом підтримали третина українців

Ініціативу групи народних депутатів з фракції "Слуга народу" про збір особистих даних абонентів мобільного зв'язку підтримали 32,0% українців. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

При цьому 45,7% респондентів заявили про негативне ставлення до пропозиції зобов'язати операторів надавати послуги мобільного зв'язку на основі укладання договору з паспортом і з наданням абонентом особистих даних.

Крім того, 13,7% громадян байдужі до цього питання, 8,6% важко відповісти.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляло РБК-Україна, група народних депутатів з фракції партії "Слуга народу" запропонувала зобов'язати операторів мобільного зв'язку збирати особисті дані своїх абонентів. Проект закону "Про електронні комунікації" №1083 був зареєстрований у Верховній раді в кінці серпня 2019 року, однак на початку вересня відкликаний.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, на 1 січня 2019 року кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні становила 53,934 млн осіб, що на 3,2% (на 1,781 млн) менше, ніж рік тому.