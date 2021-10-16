Ідея влади відняти газ у приватних власників спровокує його дефіцит, - економіст

"Що відбувається, коли держава починає регулювати ціни на товар? Правильно, цей товар пропадає. Венесуела не дасть збрехати. Що зроблять приватні виробники газу якщо у них почнуть забирати їх газ? Вони перестануть його добувати. Бо сенс? Що побачать іноземні інвестори, потенційні? Що нічого в Україну сунутися. І на цьому моменті можна передати привіт підвищенню видобутку українського газу", - повідомив експерт.

Причина бажання влади забрати у приватних компаній газ обумовлений рекордно високими цінами на європейському ринку.

"Причина цього бажання - рекордно високі ціни на європейському ринку газу. І влада пообіцяла всім дешевий газ. Але де взяти його не знає. І ось знайшли вихід з положення. Чи законно це? Ні. Чи правильно це? Ні. Чи допоможе це пройти зиму? Ні", - додав Фурса.

Нагадаємо, раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.

Це викликало критику експертів, нардепів і міжнародних фахівців, які попередили про катастрофічні наслідки для української економіки