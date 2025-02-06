Идея Трампа ввести войска в Сектор Газа расколола Республиканскую партию

Скептически настроенные законодатели заявили, что они по-прежнему выступают за решение о двух государствах для Израиля и палестинцев, которое уже давно является основой американской дипломатии.

Некоторые из них также отвергли идею тратить деньги американских налогоплательщиков или отправлять американские войска в опустошенный регион, где уже более года продолжается война.

"Я думал, что мы голосовали прежде всего за Америку. Мы не должны рассматривать возможность еще одной оккупации, которая обречет на гибель наши сокровища и пролитие крови наших солдат", - сказал сенатор-республиканец Рэнд Пол в интервью X.com.

Сенатор-республиканец Джерри Моран заявил, что идея решения о двух государствах не может быть просто отвергнута. "Это не то, что может быть решено в одностороннем порядке", - сказал он журналистам.

Сенатор Лиза Мурковски заявила, что не будет спекулировать на возможных предложениях отправить американские войска в регион, "видевший достаточно потрясений". По ее мнению, "это довольно страшно".

Агентство напомнило, что республиканцы имеют незначительное большинство в Конгрессе над демократами, которые категорически отвергают эту идею. "Это этническая чистка под другим названием", - отметил сенатор-демократ Крис Ван Холлен в эфире MSNBC.

Руководство нижней палаты Конгресса "за"

В то же время, спикер Палаты представителей Майк Джонсон похвалил этот план как "смелое, решительное действие, направленное на обеспечение мира в этом регионе". Он планирует обсудить этот вопрос с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху во время встречи с ним в четверг, 6 февраля, в Капитолии.

"Я думаю, что люди понимают необходимость этого, и мы будем поддерживать Израиль в его стремлении достичь этой цели. И мы будем поддерживать президента в его инициативе", - сказал Джонсон на пресс-конференции.

Член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Тим Берчетт поддерживает предложение Трампа о том, что США должны развивать ценную прибрежную собственность в Газе.

"Я думаю, что американцы и капитализм имеют реальную возможность вызвать реальные изменения в мире, и это было бы прекрасным примером этого", - заявил он в интервью Reuters.

Лидер сенатского большинства Джон Тун выступает за "принесение мира, стабильности и безопасности в этот регион". В то же время, по его мнению, "каждая идея должна быть тщательно проверена".

Что говорит социология

Дональд Трамп проводил предвыборную кампанию с обещанием избегать новых иностранных вмешательств и "вечных войн".

Проведенный 20-21 опрос Reuters/Ipsos свидетельствуют об ограниченном аппетите к его новой экспансионистской повестке дня даже среди избирателей-республиканцев. Согласно ему, только 15% республиканцев поддерживают идею использования США военной силы для обретения контроля над новыми территориями.