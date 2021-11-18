Ідея списувати вагони за віком не має сенсу, значення має тільки їх технічний стан, - експерт

"Віковий підхід, тобто списання по віку - тут, як на мене, можна ставити великий знак питання, тому що дуже часто навіть сучасні вагони, які не належним чином експлуатувались при навантажувальних операціях, можуть бути по технічному стану набагато гірші, ніж старші вагони. Тому потрібно дивитися виключно на технічний стан", - сказав Вовк.

За його словами, УЗ має всі можливості для того, щоб контролювати технічний стан вагонів і не випускати на колії несправні, що гарантуватиме безпеку на залізниці. Він також вважає, що УЗ потрібно зосередитись на інвестиціях в інфраструктуру, яка перебуває в критичному стані, та модернізації локомотивної тяги, оскільки саме від цього залежить безпека руху та ефективність роботи компанії.

"Якби в нас не було проблем по інфраструктурі і локомотивною тягою, то навіть того вагонного парку, який є наразі, було б більш ніж достатньо для того, щоб обслуговувати вантажопотік", - звернув увагу Вовк.

Експерт зазначив: всі учасники ринку виступають за безпеку, проте вилучати з експлуатації потрібно технічно несправні вагони, і за цим має слідкувати УЗ, а не через термін їх експлуатації.

"Потрібно в першу чергу зосередитися на контролі безпеки тих вагонів, які виїжджають на систему. І вік тут не є головним визначальним чинником. Визначальним чинником є – чи працює система чи ні. Якщо вона не працює, то її потрібно змінювати, але без цього ми не будемо мати ніяких змін", - підсумував Вовк.