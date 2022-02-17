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Ідея із підвищенням ренти призведе до зниження видобутку газу в Україні, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Законопроект про збільшення ренти на видобуток газу призведе до скорочення інвестицій та зниження видобутку газу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву інвестбанкіра Dragon Capital Дениса Сакви.

"Законопроект дуже проблемний. По-перше, він ставить собі завдання витягнути якнайбільше з газових добувачів. Намагаються вичавити все, що тільки можна. Відповідно, якщо зараз газові добувачі почали дуже інтенсивно інвестувати у розвиток, то за такого явно драконівського оподаткування вони явно будуть знижувати обсяги інвестування у видобуток", - сказав він.

Саква підкреслив, що збільшення ренти на видобуток газу призведе до ситуації аналогічної до 2015 року, коли рента була збільшена до 55%, що змусило компанії скоротити інвестиції у видобуток.

Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроект, що передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.

Раніше, 9 лютого, у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до 69%.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

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