Ідея із підвищенням ренти призведе до зниження видобутку газу в Україні, - експерт

Законопроект про збільшення ренти на видобуток газу призведе до скорочення інвестицій та зниження видобутку газу в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву інвестбанкіра Dragon Capital Дениса Сакви.
"Законопроект дуже проблемний. По-перше, він ставить собі завдання витягнути якнайбільше з газових добувачів. Намагаються вичавити все, що тільки можна. Відповідно, якщо зараз газові добувачі почали дуже інтенсивно інвестувати у розвиток, то за такого явно драконівського оподаткування вони явно будуть знижувати обсяги інвестування у видобуток", - сказав він.
Саква підкреслив, що збільшення ренти на видобуток газу призведе до ситуації аналогічної до 2015 року, коли рента була збільшена до 55%, що змусило компанії скоротити інвестиції у видобуток.
Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроект, що передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.
Раніше, 9 лютого, у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до 69%.
В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.