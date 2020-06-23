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Ідея Банк - лідер рейтингу фінансового здоров'я банків МЦПД і НАБУ

Новини » Прес-релізи     23.06.2020 - 16:41
Ідея Банк - лідер рейтингу фінансового здоров'я банків МЦПД і НАБУ
Ідея Банк

Ідея Банк вчетверте поспіль став лідером рейтингу фінансового здоров'я банків.

Дослідження проводиться регулярно, починаючи з 2019 року Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) за підтримки експертів Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

У загальному рейтингу банків за підсумками роботи банківського сектора в 1 кварталі 2020 року Ідея Банк посів перше місце - серед банків з активами понад 2 млрд грн.

Банк отримав найвищий загальний індекс за ефективністю використання активів, в сумі з показником за індексом нормативів це дало можливість утримувати першу позицію за загальним індексом фінансового здоров'я.

Коментуючи підсумки рейтингу з урахуванням подій останніх місяців, в банку зазначають, що бізнес-модель банку вкотре продемонструвала стійкість до кризових явищ і всі труднощі, пов'язані з пандемією Covid 19, мали мінімальний вплив на Ідея Банк.

Банк в умовах карантинних обмежень продовжував кредитувати і надавати своїм клієнтам увесь комплекс банківських послуг і сервісу. За підсумками липня банк вже планує вийти на докризові обсяги кредитування населення.

В умовах, що склалися, банк виявляв лояльність до клієнтів, надавав кредитні канікули, впроваджував нові продукти, які дають їм змогу легше виходити з кризи.

Для фізичних осіб був розроблений новий кредитний продукт, який дає змогу віддалено, перебуваючи вдома, отримати кредитні кошти.

Також банк впровадив кредит "Легкий бізнес", який дає змогу допомогти підприємцям швидше відновити свій бізнес і передбачає мінімальні платежі за кредитом у перші три місяці.

Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості.

Ідея Банк входить в європейську фінансову групу Getin Holding S.A. (Польща). Getin Holding S.A. (Польща) належить 100% акцій банку.

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