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Чтобы не остаться без пенсии. Кто должен пройти идентификацию в ноябре: ответ ПФУ

Фото: виплати поновлять після підтвердження (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В ноябре 2024 года пенсионеры, являющиеся ВПЛ, смогут пройти процедуру идентификации для сохранения или возобновления своих пенсионных выплат. Однако в случае несвоевременного прохождения идентификации в 2025 году с их счетов могут быть списаны средства, начисленные как пенсионные выплаты.

В 2024 году средства пенсионеров, не прошедших идентификацию, будут накапливаться на счете до момента подтверждения личности, после чего пенсия будет перечислена с учетом всех пропущенных месяцев.

Пенсионеры, находящиеся за границей, могут пройти физическую идентификацию в ноябре и подтвердить свое право на пенсию; выплаты будут поступать на их украинские банковские счета.

Для удобства предусмотрено несколько способов:

  • Личный визит в отделение Пенсионного фонда Украины или в банк Ощадбанк (для тех, кто находится в Украине). При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

  • Онлайн через электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Это возможно при наличии квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпис" или "Дія ID".

  • Видеоконференцсвязь через контакт-центр ПФУ. Пенсионер может выбрать любое из доступных приложений для видеосвязи, таких как Skype, Viber, Signal, Telegram, WhatsApp, Zoom, Google Meet.

  • Визит в зарубежное дипломатическое учреждение Украины. Пенсионер, находящийся за границей, может подтвердить свою личность в посольстве или консульстве. Полученный документ вместе с заявлением произвольной формы следует направить в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать по почте или через веб-портал электронных услуг.

Процедуру физической идентификации необходимо проходить каждые шесть месяцев. 

 

Напомним,что предлагается ввести обязательный платеж в государственный или негосударственные пенсионные фонды как для работников, так и для работодателей.

Кроме того,по состоянию на 1 октября 2024 года в Украине среди 10,3 млн пенсионеров продолжали работать 2,8 млн человек. У работающих пенсионеров пенсия растет быстрее.

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