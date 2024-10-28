Чтобы не остаться без пенсии. Кто должен пройти идентификацию в ноябре: ответ ПФУ

В 2024 году средства пенсионеров, не прошедших идентификацию, будут накапливаться на счете до момента подтверждения личности, после чего пенсия будет перечислена с учетом всех пропущенных месяцев.

Пенсионеры, находящиеся за границей, могут пройти физическую идентификацию в ноябре и подтвердить свое право на пенсию; выплаты будут поступать на их украинские банковские счета.

Для удобства предусмотрено несколько способов:

Личный визит в отделение Пенсионного фонда Украины или в банк Ощадбанк (для тех, кто находится в Украине). При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Онлайн через электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Это возможно при наличии квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпис" или "Дія ID".

Видеоконференцсвязь через контакт-центр ПФУ. Пенсионер может выбрать любое из доступных приложений для видеосвязи, таких как Skype, Viber, Signal, Telegram, WhatsApp, Zoom, Google Meet.

Визит в зарубежное дипломатическое учреждение Украины. Пенсионер, находящийся за границей, может подтвердить свою личность в посольстве или консульстве. Полученный документ вместе с заявлением произвольной формы следует направить в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать по почте или через веб-портал электронных услуг.

Процедуру физической идентификации необходимо проходить каждые шесть месяцев.