Идеальный звук в вашем авто: пошаговая инструкция для совершенствования аудиосистемы

Всем хороши автомобили последних поколений, но качество звучания аудиосистемы зачастую так себе. Те из автомобилистов, кто понимает это, не всегда решаются на изменения - но на самом деле это оказывается довольно доступным делом.

Следует признать, что среди всех серийных авто действительно качественную музыку сегодня можно услышать только в салоне машин высокого класса. Что и неудивительно, ведь автопроизводители при создании массовых моделей имеют другие приоритеты. Тем не менее при вдумчивом подходе построить приемлемую звуковую сцену можно собственными силами - хотя и с определенными затратами.

Почему в салоне авто плохой звук

С точки зрения истинных аудиофилов, построить в салоне машины идеальное звучание так называемого "домашнего" качества невозможно. Однако и потребности в такой "музыке", честно говоря, в автомобиле нет. А вот организовать просто хорошее, адекватное звучание вполне реально в любом авто.

В зависимости от желания и наличие ресурсов можно говорить о двух-трех уровнях качества звучания автомобильной аудиосистемы.

Уровень первый: не идеально, но правильно

Если при организации классной аудиосистемы не выкладываться "на полную", можно говорить только о замене ее второго и третьего звеньев - динамиков, усилителей, проводов и т.д. Поскольку большинство нынешних моделей имеют интегрированное в торпедо и в общую электронную сеть головное устройство аудиосистемы (то, что когда-то называли магнитолой), ее на первом уровне лучше не трогать.

Самое слабое звено штатной аудиосистемы - громкоговорители: автопроизводитель делает их надежными, но посредственными с точки зрения качества воспроизведения звука. Поэтому всегда можно подобрать для вашего авто динамики с более натуральным и чистым звучанием, чем установленные на заводе. Трудностей на этом пути будет две:

Штатные места под динамики в панелях машины часто имеют нестандартные размеры, при том что правильные громкоговорители выпускаются в нескольких стандартных типоразмерах;

Чтобы реализовать все возможности фирменных громкоговорителей, им требуется акустическое оформление. Каждому динамику нужен прочный (желательно деревянный) подиум и определенный физический объем сзади.

Покупать динамики нужно там, где вам смогут рассказать об особенностях звучания каждой модели. Или же ищите место, где их можно прослушать в надлежащем оформлении. Учитывайте стиль музыки, которую вы чаще всего слушаете. Дело в том, что комплекты акустики от авторитетных брендов часто имеют особый характер звучания - с уклоном в ту или иную сторону: больше высоких или низких частот, чёткая детализация или высокая натуральность воспроизведения.

Проще со сверхнизкими частотами: при подборе сабвуфера главное найти место для его корпуса и конечно, отдельный выход для него у "головы" или усилителя.

Уровень второй: почти идеально

Важно то, что перейти на второй уровень можно будет со временем, однако важно позаботиться о возможном апгрейде ещё на первом этапе. Самое сложное здесь - вопрос главного устройства, которое будет воспроизводить музыку с определенного носителя. Вариантов несколько:

Устроить перестройку торпедо и вмонтировать в него другое головное устройство, которое обеспечит более качественное воспроизведение музыки. Также придется перепрограммировать соответствующие кнопки управления на рулевом колесе;

Вмешаться в схемотехнику штатной "головы", чтобы снять с нее линейный сигнал и пропускать его через отдельный, более качественный усилитель (несколько усилителей);

Построить независимую (или полунезависимую) от штатного мультимедиа аудиосистему: с отдельным головным устройством, усилителями, кроссоверами для динамиков и т.д. - то есть с другим уровнем качества воспроизведения.

Какой бы вариант вы ни выбрали, наличие качественного сигнала от нештатной "головы" позволит использовать усилитель мощности. Что важно для полной реализации возможностей динамиков. Также усилитель используют не для большей громкости, а для более качественного воспроизведения звука на малых уровнях. Также дорогие модели усилителей позволяют точно настраивать сигнал, учитывая особенности громкоговорителей и предпочтения владельца. Однако для аудиосистемы, которая будет действительно близкой к идеальной, инсталляторам понадобятся другие компоненты и другие подходы - но об этом мы расскажем в отдельной статье.

Коротко

Качество звучания музыки - в любом случае понятие очень субъективное. И прежде всего вы должны понять, что именно вас не устраивает в имеющейся аудиосистеме: детальность, частотный диапазон, естественность звучания инструментов, чистота воспроизведения вокала и тому подобное. Поэтому, прежде чем приступить к модернизации аудиосистемы, будет очень полезным найти машину с высококачественным звуком в салоне и прослушать в ней несколько композиций разных жанров. Заодно можно выяснить у владельца марку и параметры используемых аудиокомпонентов и нюансы их инсталляции. Эта информация поможет вам понять свои потребности и определить стратегию будущего апгрейда. Потому что одной готовности приобрести и установить "все самое лучшее" будет мало.

При подготовке статьи были использованы материалы Car Audio и "Звук и тюнинг".