Идеальный спарринг-партнер на все времена: как Украина бескомпромиссно с Румынией играла

Грядущий поединок станет седьмым очным для команд, но дебютным на официальном уровне. До сих пор "сине-желтые" противостояли наследникам Георге Хаджи только в товарищеских матчах. К тому же каждый раз контрольные встречи завершались победой одной из сборных.

Впервые Украина встретилась с румынской национальной командой в конце зимы 2001 года. Тогдашний наставник "сине-желтых" Валерий Лобановский решил проверить подопечных перед весенне-летней частью квалификации к ЧМ-2002. Учитывая время проведения спарринга, рассчитывал только на представителей чемпионатов Украины и России.

Без главных звезд того поколения – Лужного, Шевченко и Реброва, выступавших за пределами родины – украинская сборная минимально уступила Румынии. Единственный мяч в составе "трехцветных" оформил Чоботариу, вершиной карьеры которого были выступления в чемпионате Бельгии. Впрочем, эксперимент можно назвать удачным, ведь Украина финишировала второй в отборе, а уже в плей-офф уступила сборной Германии.

Румынский опыт решил повторить Леонид Буряк. В год старта квалификации к Евро-2004 он с подопечными приехал в Бухарест на новый спарринг. В этот раз к исполнителям из внутреннего первенства присоединились Ребров, а также молодой Воронин из Бундеслиги. Впрочем, контрольный матч обернулся полным фиаско – сборная Румынии с Ангелом Йорданеску во главе (отец нынешнего наставника "трехцветных") разбила "сине-желтых" с дублем Панку и голами Мунтяну с Аней еще до перерыва. Гол престижа на старте второй половины оформил Шищенко.

В августе 2003-го сборная Румынии с обратным визитом посетила Донецк. Подопечные Буряка оказались гостеприимными, третий раз подряд уступив румынам. В этот раз в составе команды Йорданеску солировал скандальный форвард Муту, оформивший дубль с мячами до и после перерыва. В конце концов и отбор к Евро-2004 сборная Украины провалила, так что "по соображениям безопасности" о спаррингах с румынской национальной командой забыли.

Вспомнили о соседях перед домашним Евро-2012. Тогда Румыния уже не была крепким европейским орешком начала 00-х, поэтому резко стала интересна отечественным футбольным функционерам. Сначала команды расписали фестивальный спарринг во Львове в мае 2010 года. На поле стадиона "Украина" Мирон Маркевич выпустил достаточно экспериментальный состав, который все же дожал "трехцветных" под занавес встречи.

Повели украинцы в дебюте с фирменным голом Алиева со штрафного. Однако румынская сборная ответила забитыми мячами Тамаша и Никулае в начале второй половины. Впрочем, с поддержкой домашних трибун Украина оформила кабмэк. Коноплянка попал в ближний угол из пределов штрафной, а Тамаш оформил печальный дубль, срезав мяч в свои ворота с нескольких метров.

В феврале 2011-го сборные встретились на товарищеском турнире на Кипре. Уже к середине первого тайма "сине-желтые" уверенно повели с голами Ракицкого и Милевского. Правда, слишком расслабились и пропустили дважды еще до перерыва от опорника (!) Алексы. Нечего и говорить, что эти забитые мячи остались единственными в карьере воспитанника "Тимишоары" в национальной команде.

Регламент соревнований, однако, не предполагал ничейного результата противостояния. Пришлось командам попробовать счастье в послематчевой серии пенальти. В этой лотерее в составе сборной Украины промахнулся только Гусев, а в рядах румынской команды неудачникам оказалось двое. Это был полуфинал соревнований, а в решающем поединке "сине-желтые" в той же одиннадцатиметровой серии переиграли Швецию.

Наконец самый веселый контрольный матч национальные команды провели накануне Евро-2016. Спарринг принял итальянский Турин, а 12 тысяч зрителей увидели 7 голов на двух команд. Открыл счет на экваторе первой половины румын Торье. Зато подопечные Михаила Фоменко шокировали "трехцветных" мощный отрезок непосредственно перед и сразу после перерыва.

Забивали на разный вкус четверо исполнителей. Вернул "сине-желтых" в игру Зозуля. Вывел вперед украинцев тогда еще юный Зинченко, а закрепили преимущество сборной Украины скоростные вингеры Коноплянка и Ярмоленко. Румыния сумела уйти от разгромного поражения с двумя голами в последние 20 минут. Голы оформили Алибек и нынешний капитан "трехцветных" Станчу.

Итак, сборные Украины и Румынии к Евро-2024 провели 6 поединков. Каждая из команд одержала три победы. К тому же, и "сине-желтые", и "трехцветные" побеждали сериями – трижды подряд. Начать новые традиции подопечные Сергея Реброва постараются в Мюнхене в понедельник, 17 июня. Первый поединок на официальном уровне будет стартовым для Украины на чемпионате Европы этого года.