ICC Ukraine призвала заморозить грузовые тарифы до конца военного положения

Он считает, что таким образом монополия пытается решить собственные финансовые проблемы за счет бизнеса, который обеспечивает страну валютной выручкой.

"Наш ГМК традиционно формирует до 40% грузовых доходов самой УЗ. Если из-за непомерной стоимости логистики и блокады портов металлургические предприятия и ГОКа будут вынуждены сокращать производство, железная дорога просто потеряет свою грузовую базу", - пояснил он.



Щелкунов напомнил, что за первое полугодие перевозки уже сократились на 6,2%.

"УЗ действительно рискует "выстрелить себе в ногу": математическое увеличение тарифной ставки не даст ожидаемых миллиардных доходов, если физически нечего будет возить", - говорит он.

В ICC Ukraine считают, что любые изменения тарифов должны рассчитываться по открытой и прозрачной методике, с учетом предела, после которого перевозки становятся для бизнеса нерентабельными. Также следует ввести мораторий на повышение грузовых тарифов до завершения военного положения.



Одной из главных проблем Щелкунов называет действующую систему перекрестного субсидирования: по его мнению, ущерб пассажирским и пригородным перевозкам должен напрямую покрывать госбюджет, как это происходит в странах ЕС, а не грузовой бизнес.

Параллельно "Укрзализныця", по его словам, должна более активно привлекать международные гранты и льготные кредиты на восстановление поврежденной инфраструктуры.



Отдельно в ICC Ukraine предлагается ввести льготные тарифы для предприятий, расположенных в радиусе 150 км от линии фронта.

"Если мы не дадим льгот предприятиям востока и юга, мы получим промышленную пустыню", – предупредил эксперт.



Еще одно направление работы для правительства – договоренности с европейскими партнерами относительно более дешевой сухопутной логистики. Речь идет о долгосрочных рамочных соглашениях с европейскими железными дорогами и портами Балтии, фиксированных льготных сквозных ставках и отмене штрафов за простои на границах.



В ICC Ukraine заявили, что готовы использовать международную сеть организации для продвижения подобных решений в интересах украинских экспортеров.