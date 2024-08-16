ICC Ukraine призвала Кабмин снизить тарифы на грузовые перевозки: они выросли в разы

"В августе 2021 – январе 2022 года монопольные тарифы для грузов были увеличены в 2.4 раза до уровня на начало 2021 года. Для сравнения: в Канаде тарифы на грузовые железнодорожные перевозки за период с 1988 по 2021 год (т.е. за 33 года!) выросли суммарно. на +43%, а в США на 72%. Этот необоснованный скачок тарифов в Украине создает серьезное давление на бизнес и недопустим в нынешних условиях", - указано в письме.

В Комитете отметили, что сейчас, когда морские порты снова открыты, экспорт значительно активизировался, но до довоенного уровня еще очень далеко. Дальнейшее повышение железнодорожных тарифов сделает украинскую продукцию менее конкурентоспособной на мировых рынках и еще больше снизит экспортные поступления, что окажет негативное влияние на общее экономическое состояние.

"С экономической точки зрения, необходимо не повышать стоимость логистики, а наоборот – снижать ее, чтобы стимулировать производство. Это позволит привлечь больше грузов на железную дорогу, уменьшить нагрузку на автомобильный транспорт и сохранить дорожную инфраструктуру, которая уже испытала значительные разрушения из-за войны и перехода части грузов с железной дороги на дорожные пути", – подчеркнули в ICC Ukraine.

Там акцентировали, что у "Укрзализныци" есть все возможности не повышать тарифы: доходы компании от грузовых перевозок за первое полугодие 2024 года составили 43 млрд грн., что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом переменные расходы "Укрзализныци" составляют лишь около четверти ее суммарных расходов, поэтому перевозка дополнительного тона любого груза приносит УЗ значительную маржинальную прибыль.

"Именно поэтому полным абсурдом являются заявления монополиста о том, что причиной его убытков является перевозка "убыточных" грузов – причиной убыточности могут быть только значительные и постоянно растущие расходы "Укрзализныци", а также вопиющая некомпетентность менеджмента "Укрзалізниці", который не понимает базовых экономических" вещей, не может нормально выстроить систему управленческого учета доходов и расходов железнодорожного монополиста, принимает ошибочные решения и вводит в заблуждение правительство", - подчеркнули в ICC Ukraine.

Вместо повышения тарифов УЗ необходимо сфокусироваться на увеличении грузовой базы, а также рассмотреть возможность оптимизации раздутых постоянных затрат "Укрзализныци" и внедрение других мер, направленных на повышение эффективности работы компании.

"Просим вас распространить скидку в размере 30% к установленным тарифам на экспортные перевозки всех видов грузов и поставить задачу УЗ реализовать масштабные программы оптимизации затрат и увеличение объемов перевозок, за счет чего снизить грузовые железнодорожные тарифы в течение 2024-2025 г. на 15-20% , что поддержит восстановление экономики и экспорта Украины и усилит конкурентоспособность самой "Укрзализныци" по сравнению с автотранспортом", – резюмировали в ICC Ukraine.

Напомним, за первое полугодие "Укрзализныця" отчиталась о рекордных объемах перевозок и о получении 3,1 млрд грн прибыли. В то же время, как заявил руководитель УЗ Евгений Лященко, к концу года компания планирует ущерб в размере 2,7 млрд грн, поэтому необходимо в очередной раз повысить тарифы на перевозку.