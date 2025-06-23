ICC Ukraine настаивает на необходимости переходного периода во введении экопошлины СВАМ

Поэтому, по его словам, нужно работать над тем, что добиться отсрочки европейской экопошлины СВАМ для нашей страны по крайней мере на 3-5 лет.

"Оптимальный период отсрочки - не менее 3-5 лет, до 2029-2031 года, ведь военные действия и разрушения инфраструктуры затрудняют декарбонизацию украинской экономики, а экономическая стабильность Украины важна для региональной безопасности. Послевоенное восстановление и восстановление - только при этих условиях Украина сможет эффективно реализовать климатические инициативы. Между тем, уже принятое климатическое законодательство (например, закон о системе торговли квотами выбросов) свидетельствует о готовности к постепенной интеграции в "зеленую" повестку дня ЕС", - отметил Щелкунов.

Он подчеркнул, что введение СВАМ в полном объеме уменьшит конкурентоспособность украинского экспорта на рынке ЕС. Это вызовет снижение объемов экспорта, особенно в металлургии, химической промышленности, цементной отрасли, углубит экономический кризис в условиях войны, и повлияет на занятость в регионах, где экономика зависит от тяжелой промышленности, ориентированной на ЕС.

"Как представитель украинского бизнеса на международном уровне, ICC Ukraine настаивает на необходимости переходного периода для Украины, которая сейчас борется за свое существование. Мы призываем ЕС учесть обстоятельства военного положения и предоставить Украине время для адаптации к новым правилам, что будет соответствовать принципам справедливости и солидарности", - резюмировал Щелкунов.