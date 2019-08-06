IBF висунула умову переможцю бою Дерев'янченко - Головкін

Фото: Сергій Дерев'янченко (instagram.com/sergiy.derevyanchenko)

Федерація зобов'язала захистити титул протягом півроку

Міжнародна боксерська федерація (IBF) висунуло умову, що переможець бою між українцем Сергієм Дерев'янченко і казахстанцем Геннадієм Головкіна зобов'язаний буде провести захист чемпіонського пояса протягом півроку після завоювання титулу. Про це повідомляє ESPN.

Напередодні, 5 серпня, організація санкціонувала цей поєдинок. Сторонам дали 30 днів на переговори, після чого будуть призначені промоутерські торги.

"IBF також наказала, що переможець бою за вакантний титул повинен провести обов'язковий захист проти провідного доступного претендента протягом шести місяців", - говориться в повідомленні.

Титул IBF став вакантним 1 серпня, коли організація відібрала його у мексиканця Сауля Альвареса. Поясом він володів з 5 травня, а позбувся його за невдалі переговори з Дерев'янченком.

Цікаво, що Дерев'янченко раніше вже мав провести бій з Головкіним, але тоді казахський боксер відмовився битися за нього з українцем і звільнив титул. Вакантний пояс Дерев'янченко розіграв з американцем Деніелом Джейкобс, але поступився в результаті підрахунку очок. Пізніше Джейкобс втратив пояс в бою з Альваресом.

Проте, українець в наступному бою переміг Джека Кулка і знову став офіційним претендентом на пояс.