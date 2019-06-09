IAAF продовжила заборону федерації легкої атлетики РФ

Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) у неділю, 9 червня, продовжила зупинку на російську федерацію легкої атлетики, яка діє з 2015 року з-за доказів масового вживання допінгу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голова цільової групи IAAF, яка контролює зусилля РФ щодо відновлення у федерацію, Руне Андерсен повідомив, що підрозділ забезпечення цілісності, що займається питаннями сумлінності, буде розглядати висновки про те, що два російських тренера і лікар продовжують вести діяльність, незважаючи на заборону.

Російська федерація легкої атлетики була зупинена у листопаді 2015 року, після того як у звіті Всесвітнього антидопінгового агентства були виявлені докази широко розповсюдженого вживання допінгу російськими спортсменами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що IAAF відмовилася допустити російських легкоатлетів до міжнародних змагань. Причиною є те, що вони досі не отримали дані з антидопінгової лабораторії в Москві і Росія не виплатила компенсацію збитку.