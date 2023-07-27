И даром не надо. Президент Зимбабве намекнул Путину, что в стране достаточно зерна

Зимбабве не испытывает нехватку продовольствия. Однако благодарит за предложение бесплатного зерна, поступившее от российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы благодарны. Мы не испытываем никакого дефицита зерна. Мы обеспечены продовольствием, он просто добавляет к тому, что у нас уже есть", - заявил он.
Предложение Путина
Путин на саммите Россия - Африка заявил, что Москва готова в ближайшие три-четыре месяца поставить до 50 тысяч тонн бесплатного зерна в Зимбабве, Буркина-Фасо, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею.
Российский диктатор добавил, что Кремль продолжит удовлетворять их потребности в продовольствии, несмотря на то, что на Россия вышла из "зернового соглашения".
С тех пор Россия неоднократно подвергала бомбардировкам украинские порты и склады с продовольствием. Западные правительства обвиняют Путина в том, что он "использует" продовольствие в качестве инструмента войны.
Саммит Россия-Африка
27-28 июля проходит саммит Россия-Африка. При этом на нем представлены только 17 стран из 55 стран, ведь другие не послали своих лидеров на саммит.
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