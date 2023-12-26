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И не Усик, и не Фьюри. Легендарный Тайсон назвал лучшего боксера в этот момент

Фото: Наоя Иноуэ покорил сердце "Железного" Майка (clarin.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон назвал лучшего боксера планеты среди регулярно выходящих в ринг. Признание культового спортсмена получил боец из-за пределов сверхтяжелого дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FightHype.

"Железный" американец решил, что его наследники в хевивейте вроде украинца Александра Усика или британца Тайсона Фьюри не заслуживают титула лучшего боксера современности. Он отдал лидерство Наои Иноуэ.

"Кто является лучшим бойцом в мире? Я считаю, что японец", – лаконично заявил Тайсон в комментарии популярному YouTube-каналу.

Американский чемпион таким образом отреагировал на победу Иноуэ в противостоянии с филиппинцем Марлоном Топалесом. Японский боксер доминировал с первых минут боя. В конце концов его преимущество привело к нокауту в 10-м раунде. Оппонент так и не смог подняться без посторонней помощи.

Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе. Непобежденный боец стал вторым в истории обладателем всех четырех поясов в двух дивизионах после Теренса Кроуфорда. Раньше Иноуэ имел титул абсолюта в легчайшем весе.

К слову, ранее Уайлдер сенсационно проиграл Паркеру бой в Саудовской Аравии.

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