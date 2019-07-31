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У I півріччі 2019 року "Запоріжгаз" встановив майже 10 тис. лічильників газу

Новини » Енергетика    31.07.2019 - 11:58
У I півріччі 2019 року "Запоріжгаз" встановив майже 10 тис. лічильників газу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараз встановлення приладів обліку здійснюється у споживачів, які користуються лише газовими плитами

З початку року на території ліцензійної діяльності АТ "Запоріжгаз" встановлено 9,3 тис. індивідуальних приладів обліку газу. Зараз лічильники газу мають 89,2% клієнтів компанії. На 1 липня 2019 року лічильниками забезпечено 435 тис. домоволодінь споживачів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У 2019 році НКРЕКП виділила в тарифі на розподіл природного газу 29,3 млн гривень. За ці кошти АТ "Запоріжгаз" встановить 14,8 тис лічильників. Зараз встановлення приладів обліку здійснюється у споживачів, які користуються лише газовими плитами", - йдеться у повідомленні.

До кінця 2020 року компанія має встановити ще 52 тис. лічильників. за словами прес-служби, фінансування робіт з оснащення населення лічильниками є недостатнім.  У загальній ціні газу на сьогоднішній день на це виділяється близько 2 копійок.

"Роботи з встановлення індивідуальних лічильників в рамках інвестпрограми виконуються для споживачів газу повністю безкоштовно,  для виконання монтажних робіт виділяється необхідна кількість матеріалів. Однак коли окрім встановлення лічильника газу у квартирі необхідно замінити застарілий газовий кран чи підвідні шланги до газових приладів, їх вартість сплачує власник квартири", - говорить  директор з капітального будівництва АТ "Запоріжгаз" Юрій Заставський.

Також у прес-службі зазначили, що основна проблема, яка виникає в процесі оснащення лічильниками багатоповерхового житлового фонду, пов’язана з відсутністю  доступу у газифіковані квартири. Деякі мешканці свідомо відмовляють у доступі для встановлення лічильників, тим самим перешкоджаючи виконанню вимог законодавства України.

"Згідно положень Кодексу ГРМ, у разі відмови від встановлення лічильників фахівці газової компанії зобов'язані скласти Акт про порушення. При цьому важливо розуміти: якщо споживач не забезпечить встановлення лічильника за свої кошти до 1 січня 2021 року, Оператор ГРМ буде зобов'язаний припинити розподіл газу на об'єкт, де не забезпечено комерційний облік енергоресурсу", - йдеться у повідомленні.

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