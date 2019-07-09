В. о. глави ДФС звільнив керівників чотирьох митниць

Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Власова.

Він зазначив, що таке рішення прийняв за результатами наради в Ужгороді.

"За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької. Цю роботу будуть виконувати фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС", - зазначив в.о. глави відомства.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволить синхронізувати бази даних української митниці з базами сусідніх країн. Очікується, що це істотно розв'яже проблему контрабанди.

Як писало РБК-України, Зеленський також підписав указ для запобігання створенню перешкод для бізнесу на митниці. Як заявив заступник керівника офісу президента України Олексій Гончарук, суть указу зводиться до вирішення тактичних речей.