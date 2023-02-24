И демократы, и республиканцы дальше поддерживают Украину, - Белый дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"Когда дело доходит до вопроса о помощи Украине, я думаю здесь, наверное, надо сказать, что мы видим двухпартийную поддержку", - указала спикер.

Жан-Пьер отметила, что на этой неделе конгрессмены от Республиканской партии посещали Киев, где встречались с президентом Владимиром Зеленским, заверив в своей поддержке.

"Американцы знают, о чем здесь говорится. Они понимают, что на карту поставлена свобода, они понимают, что на карту поставлена демократия, и они понимают роль, которую мы играем как государство в глобальном контексте", - добавила представительница Белого дома.