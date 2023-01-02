RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будут и дальше бомбить Украину. В России заявили о дальнейшем участии авиации в войне

Фото: в России заявили о дальнейшем участии авиации в войне в Украине (wikipedia-org)
Автор: Наталия Гурковская

Российская дальняя авиация в 2023 году "будет совершенствовать навыки эксплуатации", и далее участвуя в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

"В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия", - рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Называя главные задачи авиации РФ в 2023 году, он заявил, что они "будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции".

Кобылаш участие российской авиации в войне против Украины цинично назвал "главной особенностью" выполнения поставленных задач для российских самолетов.

Ранее сообщалось, что российская военная авиация не залетает в зону поражения систем ПВО Украины более трех месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияРосавиация