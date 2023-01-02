Будут и дальше бомбить Украину. В России заявили о дальнейшем участии авиации в войне

Российская дальняя авиация в 2023 году "будет совершенствовать навыки эксплуатации", и далее участвуя в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ .

"В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия", - рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Называя главные задачи авиации РФ в 2023 году, он заявил, что они "будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции".

Кобылаш участие российской авиации в войне против Украины цинично назвал "главной особенностью" выполнения поставленных задач для российских самолетов.