Будут и дальше бомбить Украину. В России заявили о дальнейшем участии авиации в войне

Российская дальняя авиация в 2023 году "будет совершенствовать навыки эксплуатации", и далее участвуя в войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
"В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия", - рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Называя главные задачи авиации РФ в 2023 году, он заявил, что они "будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции".
Кобылаш участие российской авиации в войне против Украины цинично назвал "главной особенностью" выполнения поставленных задач для российских самолетов.
Ранее сообщалось, что российская военная авиация не залетает в зону поражения систем ПВО Украины более трех месяцев.
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