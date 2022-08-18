Чи вистачає в Україні медиків: відповідь Ляшка

"Загалом за межі України, за офіційною статистикою, виїхало 0,5% від усіх медичних працівників - це медсестри та лікарі. Але якщо ми припускаємо, що офіційні дані мають похибку, то 1,5% - це максимум. Але це без урахування працівників приватних закладів охорони здоров'я. Якщо ми подивимося нещодавну статистику Міжнародної Організації з Міграції, то вона показує, що внутрішньо переміщених працівників у сфері охорони здоров'я приблизно 4% від усіх переміщених осіб", - розповів він.

За словами Ляшка, МОЗ відслідковує ці дані дещо іншим методом.

"З перших днів війни ми дозволили медикам працювати в будь-якому закладі охорони здоров'я. Головне - щоб адміністрація зафіксувала і передала інформацію тому керівнику закладу, де працює цей медик. Розпочалось руйнування інфраструктури, мостів, електрички та автобуси не ходили. Наприклад, до Києва медсестри не могли доїхати. Але в Яготині також була потрібна медична допомога, і вони приходили працювати в місцевому закладі охорони здоров'я або на підстанції швидкої. Тоді приходило повідомлення керівнику того закладу, де людина працювала в Києві, вона табелювалася і їй виплачувалася заробітна плата", - навів приклад міністр.

Він додав, що надалі цю практику залишили, щоб люди, які виїжджають з зони бойових дій, з територій, де Росія намагається встановити окупаційний режим, могли спокійно, не шукаючи вакансій, приходити і допомагати там, де потрібна ця допомога і отримувати заробітну плату за своїм місцем працевлаштування.

"Їм нараховують заробітну плату там - вони приходять і працюють. Це також дозволяє керівнику цього закладу, який бере на роботу, не турбуватися про фонд заробітної плати - вистачить чи ні", - констатував Ляшко.