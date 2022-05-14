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Не вистачає їжі і води. Маріупольців грабують завищеним курсом рубля, - радник мера

Фото: у зруйнованому Маріуполі не вистачає їжі і води (t me u_now)
Автор: Артем Горовенко

В окупованому Маріуполі назріває гуманітарна катастрофа. Людям не вистачає води та їжі, а обнальщики грабують їх завищеним курсом російського рубля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, всі підвали в місті затоплені, водоканал намагається усунути пориви, але безуспішно.

"Питна вода все також малодоступна. Для більшості маріупольців треба виконати великий шлях до точок видачі води (бочки або водовози), одна там води не вистачає", - зазначив Андрющенко.

Що стосується їжі, то зростає потік торговців з навколишніх сіл і число стихійних ринків. Але на сьогодні велика проблема - відсутність грошей. Біля гіпермаркету "Метро" з'явилася друга точка обналу гривні, але з відома так званого "мера" Костянтина Іващенка людей грабують, пропонуючи лише 1,8 рубля за гривню, коли в Донецьку за неї дають 2,2 рубля.

"Взагалі реалії Маріуполя зараз краще раз побачити, ніж почути. 150-170 тисяч маріупольців залишаються заручниками окупаційної влади. Майже без шансу вирватися в Україну", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти почали допитувати дітей у Маріуполі, які разом з батьками намагаються покинути місто.

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МаріупольВійна Росії проти України