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Найгірше буде не Україні. Скільки втратить світова економіка через війну

Новость на русском →
П'ятниця 05 серпня 2022 15:30
Найгірше буде не Україні. Скільки втратить світова економіка через війну Фото: скільки втратить світова економіка через війну в Україні (freepik com)
Автор: Наталія Гурковська

Світова економіка втратить 1 трильйон доларів цього року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Новий прогноз передбачає, що бойові дії продовжуватимуться принаймні до кінця року. Як наслідок, прогноз глобального зростання погіршився на 1,1 процентного пункту до 2,8% у річному обчисленні. Тобто війна зменшила прогноз світового ВВП на 1 трильйон доларів.

У статті зазначається, що інші організації також дають невтішні прогнози. Так, Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз глобального зростання на 1,2 п.п. від початкової позначки у січні до 3,2%.

Передбачається, що серед країн G20 найбільше ВВП втратить Росія. До кінця 2022 року, згідно з оцінкою, її економіка впаде на 10% під тиском санкцій порівняно з їхньою початковою оцінкою зростання в 2,6%.

Зазначимо, що згідно зі світовим економічним прогнозом The Economist Intelligence Unit (EIU) від 15 лютого, у 2022 році світовий ВВП мав вирости на 3,9% після стрибка 2021 року. Через 9 днів після публікації Росія вторглася в Україну і це повністю змінило опублікований раніше прогноз.

Як повідомлялося, президент Світового банку Девід Малпас не відкидає рецесії світової економіки через війну в Україні. Він вважає, що вплив буде "дуже негативним".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що найрозвиненіші країни світу не можуть відвернути погляд від розв'язаної Росією війни в Україні, зокрема через непрогнозовані наслідки для світової економіки.

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