Хуситы запустили баллистику по аэропорту возле Тель-Авива: Израиль утверждает о перехвате

Израильские военные заявили, что перехватили ракету, которая была запущена утром в четверг из Йемена. Ранее хуситы взяли на себя ответственность, отметив, что запустили баллистику по аэропорту около Тель-Авива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля до того, как она пересекла территорию Израиля. Сирены были включены в соответствии с протоколом", - говорится в заявлении израильских военных.

Перед этим боевики-хуситы из Йемена, несмотря на волны американских ударов, которые начались в субботу, выпустили баллистическую ракету в сторону аэропорта Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива. В частности, об этом сообщил военный представитель групп ответ в ходе телевизионного заявления.

Недавно йеменские хуситы пообещали усилить свои атаки, в том числе направленные на Израиль, в ответ на кампанию США. Сообщалось, что группировка расширит круг своих целей в этой стране.

В то же время Reuters отмечает, что удары США по Йемену, которые начались в субботу из-за атак по кораблям в Красном море, это крупнейшая военная операция Вашингтона на Ближнем Востоке с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе 2025 года. Известно, что погибли как минимум 31 человек.

Также Трамп пригрозил в понедельник привлечь Иран к ответственности за любые другие будущие атаки хуситов, предупредив о серьезных последствиях. В ответ Революционная гвардия Ирана заявила, что хуситы независимы и принимают собственные стратегические и оперативные решения.

Агентство добавило, что с момента начала войны Израиля с ХАМАС в конце 2023 года, хуситы совершили более 100 нападений на судоходство, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами Газы. Атаки в свою очередь, нарушили мировую торговлю и побудили американских военных начать дорогостоящую кампанию по перехвату ракет.