Хуситы выпустили ракеты в направлении корабля у побережья Йемена

Йеменские хуситы выпустили ракеты в район прохождения морского судна у побережья страны. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство сослалось на сообщение Организации Объединенного Королевства по морским торговым операциям (UKMTO). Рано утром 15 марта ведомство сообщило, что ракеты пролетели возле судна в 50 морских милях (93 км) к юго-западу от Аль-Ходейды, Йемен.

"Капитан сообщил о двух ракетах, пролетевших над судном, и услышал два громких взрыва вдали", - говорится в консультативной записке UKMTO со ссылкой на лицо, командовавшее судном.

В записке также указано, что судно не получило повреждений, а экипаж находится в безопасности.

"Судно направляется в следующий порт захода. Власти проводят расследование", - говорится в сообщении.

Атаки йеменских хуситов

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на многочисленные атаки, 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. С тех пор западная коалиция регулярно наносит удары по военным объектам хуситов в Йемене, но террористы продолжают атаковать суда в Аденском проливе и Красном море.

В частности, 12 марта итальянский эсминец Duilio уничтожил два беспилотных летательных аппарата хуситов в Красном море в порядке реализации принципа самообороны.

В тот же день хуситы ударили ракетами по контейнеровозу Pinocchio в Красном море. Он шел под флагом Либерии, принадлежащий зарегистрированной в Сингапуре компании OM-MAR 5 INC.

14 марта американские военные успешно обнаружили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата и одну ракету класса "земля-воздух", выпущенных йеменскими хуситами.

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