Хуситы атаковали аэропорт Саудовской Аравии: 12 погибших, более 300 раненых

По данным саудовского управления гражданской авиации, среди погибших — четверо граждан Саудовской Аравии, два гражданина Бангладеш и один человек из США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта. Общее количество раненых составило 309 человек.

Это уже третье нападение на международный аэропорт имени короля Халида в течение недели. Два предварительных удара унесли жизни четырех человек и повредили пассажирский самолет, находившийся на взлетно-посадочной полосе.

После субботнего нападения все рейсы из Эр-Рияда перенаправили, а работу аэропорта приостановили. Аэродром обслуживает столицу Саудовской Аравии, где проживает около восьми миллионов человек.

Очевидцы сообщали о взрыве и раненых внутри терминала. В аэропорт прибыли более десяти машин скорой помощи. По словам одного из пассажиров, он увидел что-то в небе, после чего у выхода на посадку обрушилась часть потолка.

Пострадавших доставляли в больницы каретами скорой помощи и вертолетами. Некоторые из них находились в критическом состоянии.

Хуситы не взяли на себя ответственность за конкретное нападение. В то же время представитель группировки заявил в соцсети X, что аэропорт Эр-Рияда якобы заблокирован, и призвал международные авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии. Исключение было сделано для воздушного пространства над Меккой и Мединой.

Посольство США в Эр-Рияде призвало американских граждан не посещать аэропорт и близлежащие территории.

США могут приобщиться к ударам по хуситам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность присоединиться к саудовским ударам по хуситам. По его словам, решения могут быть приняты в ближайшее время.

"Возможно. Мы рассмотрим это. Мы только что узнали о последнем нападении, поэтому примем решение. Мы действуем очень быстро", - сказал Трамп журналистам.

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил атаки на аэропорт, заявив, что они демонстрируют пренебрежение к жизни невинных гражданских. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также осудил нападение и подчеркнул, что удары по гражданскому населению и инфраструктуре нарушают международное право.

Саудовская военная коалиция пообещала ответить на нападение на аэропорт.