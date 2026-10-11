Хуситы атаковали аэропорт Саудовской Аравии: 12 погибших, более 300 раненых

Международный аэропорт Эр-Рияда 10 октября подвергся нападению, которое стало самым кровавым инцидентом в Саудовской Аравии за десять лет. Погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным саудовского управления гражданской авиации, среди погибших — четверо граждан Саудовской Аравии, два гражданина Бангладеш и один человек из США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта. Общее количество раненых составило 309 человек.
Это уже третье нападение на международный аэропорт имени короля Халида в течение недели. Два предварительных удара унесли жизни четырех человек и повредили пассажирский самолет, находившийся на взлетно-посадочной полосе.
После субботнего нападения все рейсы из Эр-Рияда перенаправили, а работу аэропорта приостановили. Аэродром обслуживает столицу Саудовской Аравии, где проживает около восьми миллионов человек.
Очевидцы сообщали о взрыве и раненых внутри терминала. В аэропорт прибыли более десяти машин скорой помощи. По словам одного из пассажиров, он увидел что-то в небе, после чего у выхода на посадку обрушилась часть потолка.
Пострадавших доставляли в больницы каретами скорой помощи и вертолетами. Некоторые из них находились в критическом состоянии.
Хуситы не взяли на себя ответственность за конкретное нападение. В то же время представитель группировки заявил в соцсети X, что аэропорт Эр-Рияда якобы заблокирован, и призвал международные авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии. Исключение было сделано для воздушного пространства над Меккой и Мединой.
Посольство США в Эр-Рияде призвало американских граждан не посещать аэропорт и близлежащие территории.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность присоединиться к саудовским ударам по хуситам. По его словам, решения могут быть приняты в ближайшее время.
"Возможно. Мы рассмотрим это. Мы только что узнали о последнем нападении, поэтому примем решение. Мы действуем очень быстро", - сказал Трамп журналистам.
Государственный секретарь США Марко Рубио осудил атаки на аэропорт, заявив, что они демонстрируют пренебрежение к жизни невинных гражданских. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также осудил нападение и подчеркнул, что удары по гражданскому населению и инфраструктуре нарушают международное право.
Саудовская военная коалиция пообещала ответить на нападение на аэропорт.
Напомним, 5 октября Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились активировать механизм коллективного сдерживания на фоне атак йеменских хуситов.
Страны заявили о готовности быстро развернуть согласованные военные силы и средства в Саудовской Аравии. Договоренность предполагает усиление боевой готовности и координации между тремя государствами.