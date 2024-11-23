Хурма или шарон: что стоит дешевле и чем отличаются сорта ягоды

Цены на хурму в Украине снижаются, ведь ее сезон в самом разгаре. При этом стоимость зависит от сорта и страны, где выращивают ягоду.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит хурма в конце ноября, и какой сорт выбрать лучше.

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В Украине пик сезона хурмы

Хурма появляется на полках украинских магазинов во второй половине осени, а разгар сезона приходится на ноябрь-декабрь.

Раньше эту яркую и сочную ягоду преимущественно импортировали, поскольку она нуждается в теплом климате.

Однако в настоящее время ее выращивают и в Украине (Киевская, Львовская, Закарпатская, Одесская области). Садоводы выбирают специальные морозостойкие сорта, которые созревают между сентябрем и декабрем.

Шарон, королек, персимона и не только. Какой сорт выбрать

Хурма происходит из Японии, и только в позапрошлом веке садовая культура попала в Европу и Америку. Ее название с разных языков переводится как "пища богов", "божественный огонь", "финиковая слива" и т.д.

Фото: вкус хурмы зависит от сорта (freepik.com)

С распространением ягоды возникло множество сортов, отличающихся по вкусовым свойствам:

Классическая хурма (сорта пирамида, рохо, хачия) – плоды немного удлиненной формы, глянцевые с темно-оранжевым или почти красным цветом кожицы и темно-желтой мякотью с черными полосами. Имеет терпкий вкус из-за высокого содержания танинов. Вязкость у спелых плодов значительно уменьшается, поэтому лучше покупать мягкую и даже перезрелую ягоду.

Шарон – выведенный в Израиле, как гибрид хурмы и яблока. Плод большой, ярко-оранжевого цвета с блестящей, глянцевой шкуркой. Обладает сладким вкусом без терпкости, чем и завоевал популярность во многих странах. Выращивают этот сорт в регионах со средиземноморским климатом.

Королек – также не имеет вязкости во вкусе. Небольшой плод, темно-оранжевого цвета с шоколадным оттенком внутри и с косточкой.

Персимона – большой плод с очень сладкой мякотью, не имеет вяжущего эффекта. Выращивается в Украине и странах Европы.

Цены на хурму в магазинах

Стоимость хурмы в супермаркетах стартует от 50 грн, но это акционные предложения. Причем цены на "Шарон", который считается премиум-сортом, также довольно доступные.

В сети магазинов АТБ хурму "Пирамида" из Азербайджана можно приобрести за 92,95 грн/кг, а испанскую "Персимону" – за 104,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

В магазинах Novus хурму "Шарон" из Турции по акционному предложению стоит 50,99 грн/кг, "Королек" из Испании – 59,9 грн/кг, "Персимон" – 84,5 грн/кг.

Скриншот novus.zakaz.ua

Покупателям Varus предлагают сорт хурмы "Шарон" за 77,9 грн/кг, а "Персимону" – за 115,4 грн.

Скриншот varus.ua

В "Сильпо" цена на классическую хурму стартует от 70 грн, а стоимость отборных сортов, например, "Рохо Бриллианте" из Испании достигает 299 грн/кг.

При подготовке использовались: публикации Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Agroportal, данные сетей супермаркетов "Сільпо", АТБ, Novus, Varus.