Хунта Нигеру заявила, что вернет страну в гражданское правление в течение трех лет

Лидер госпереворота в Нигере заявил, что вернет западноафриканское государство под гражданское правление в течение трех лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генерал Абдурахаман Чиани после встречи с посредниками из западноафриканского регионального блока Ecowas, пишет BBC.

Делегация стран Экономического сообщества государств Западной Африки (Ecowas) угрожала военными действиями по отмене заключения президента Мохамеда Базума в случае, если переговоры с хунтой провалятся.

В то же время глава хунты заявил, что Нигер не хочет войны, но будет защищаться от любого иностранного вмешательства.

"Если против нас будет совершена атака, это будет не прогулка в парке, как, кажется, думают некоторые люди", - заявил он в своем обращении.

Он также заявил, что военное вмешательство может усугубить восстание исламистов, связанных с Аль-Каидой и группировкой "Исламское государство".

"Они, кажется, не знают того факта, что в значительной степени благодаря профессионализму и доблести сил обороны и безопасности Нигер остался барьером, мешающим толпам террористов дестабилизировать весь регион", – сказал он.

При этом генерал Чиани не сообщил подробности о передаче власти, однако сказал, что принципы перехода будут определены в течение 30 дней во время "диалога", организованного лидерами переворота.

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума совершила государственный переворот и фактически взяла главу государства в заложники. После этого руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

На это отреагировали страны блока Западной Африки (ECOWAS), заявив, что в случае отказа вернуть конституционный порядок в стране они проведут военную интервенцию. Хунта заявила, что тогда они убьют Базума.

Спустя время страны ECOWAS приостановили совещание по интервенции, а представители повстанцев заявили, что до сих пор открыты для переговоров.

Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

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