Хунта в Нигере заявила, что убьет свергнутого президента в случае военного вмешательства

По данным СМИ, заявление было сделано заместителю госсекретаря США Виктории Нуланду во время ее визита в страну.

Они заявили, что убьют Базума в случае, если соседние страны попытаются осуществить военное вмешательство с целью восстановления его правления.

В то же время Базум заявил, что его удерживают в заложниках в его резиденции.

Государственный переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума взяла его в заложники и начала государственный переворот.

После этого руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером Нигера.

Страны Западной Африки 31 июля пригрозили хунте вторжением в случае, если она не отпустит президента за 7 дней. Их условие не выполнили.

По данным СМИ, сейчас четыре страны Африки готовы направить для интервенции в Нигер 25 тысяч своих солдат.

Более подробно о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

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