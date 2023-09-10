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Хунта Нигера обвинила Францию в подготовке вооруженного вторжения в страну

Фото: хунта Нигера обвинила Францию в подготовке вооруженного вторжения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Хунта Нигера обвинила Францию ​​в размещении войск в нескольких странах Западной Африки с целью "военной интервенции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств) в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она планирует в сотрудничестве с этой организацией сообщества", - заявил официальный представитель хунты полковник Амаду Абдраман.

Отношения с Францией, бывшей колониальной державой Нигера, быстро ухудшились после того, как Париж поддержал свергнутого президента Мохамеда Базума после июльского переворота.

Во вторник источник в министерстве обороны Франции сообщил, что французская армия ведет переговоры с хунтой о выводе своих подразделений из Нигера. Позже самопровозглашенный начальник штаба хунты Нигера якобы принял командующего французскими войсками в Нигере, чтобы обсудить план вывода французского военного контингента.

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума начала государственный переворот - главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти.

После этого новым главой Нигера себя объявил руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить государственный переворот.

 

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